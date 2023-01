Ratzinger ultimo atto col pre Conclave del futuro della Chiesa Scrive D’Anna

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Due Papi una. Un Pontefice defunto e un Papa regnante. La contemporanea presenza di due Vicari di Cristo sul sagrato di San Pietro fa aleggiare l’appello Ut unum sint, il richiamo all’unità dei cristiani del Concilio riproposto dall’enciclica di San Giovanni Paolo II, il Papa che ha profeticamente “iniziato” al magistero Petrino due assoluti protagonistifede, geograficamente e metodologicamente agli antipodi come Josephe George Mario Bergoglio. Commosse e solenni, ben oltre i velati tentativi del protocollo Vaticano di sottolineare il ruolo non effettivo di, le esequie inedite del Papa Emerito hanno superato tutte le attese e le previsioni di partecipazione e soprattutto di spontanea acclamazione popolare. Un’acclamazione urbi et orbi conquistata a furor di popolo, di audience ...

Sky Tg24

...Mattarella in occasione dei funerali di Joseph. L'appello di Meloni Il presidente del Consiglio ha pubblicato sui propri canali social una foto che la ritrae a San Pietro per dare l'...... padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Joseph- Benedetto XVI, ricorda la ... Padre Lombardi, che ricordi ha di Papa Benedetto, da Pontefice, Papa emerito, dell'incontro ... Ratzinger, in 60mila nell'ultimo giorno di omaggio a San Pietro. Domani il funerale. FOTO Una Roma blindata e avvolta da una fitta nebbia ha accolto religiosi e autorità provenienti da tutto il mondo per l’ultimo saluto a Ratzinger, morto il 31 dicembre a 95 anni. In 50 mila hanno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...