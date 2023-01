Il Sole 24 ORE

... davanti a più di 60 mila persone presenti in piazza, legge l'orazione funebre preparata per dare l'ultimoal grande teologo Joseph. Francesco appare un po' scuro in volto mentre le ...... il totonomi dopo morte: Bergoglio zoppica ma sta un fiore Funerali, le tre bare con monete, pallio e rogito: l'ultimoal papa emerito Benedetto XVI Padre Georg all'... Ratzinger, saluto dei fedeli tra applausi e grido "Santo Subito" - Il Sole 24 ORE Roma, 5 gen. (askanews) - Lunghi applausi e il grido 'Santo subito'. Così i fedeli hanno salutato Benedetto XVI al termine dei solenni funerali ...L'omelia esequiale per il sommo Pontefice emerito Benedetto XVI: “Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde” ...