Ratzinger | piazza san Pietro piena per i funerali del Papa emerito Fedeli in fila già dall’alba | attese 100mila persone – la diretta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Alle 9:30 l’inizio della messa presieduta daFrancesco: fitta nebbia intorno al Cupolone, schierati mille uomini per l’ordine pubblico. Già alle 6:30 coda molto lunga per entrare indal lato di Porta Sant’Anna. C’è anche chi è stato truffato con finte prenotazioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Al termine dei funerali, le spoglie diverranno portate nelle Grotte vaticane, nella tomba che fu di Giovanni Paolo II: migliaia di persone sono inSan Pietro Punti chiave 08:41 ...Si tratta di un'area di rispetto che grossomodo si estende da via della Conciliazione aRisorgimento. Funerali, la zona rossa a San Pietro Qui sarà anche vietata la vendita e il ... Ratzinger, l’invocazione della piazza «Benedetto santo subito». E i teologi sono già al lavoro Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...Decine di fedeli truffati ai funerali del papa emerito Ratzinger. Agli ingressi di Piazza San Pietro, tra le oltre 100.000 persone che sono arrivate per dare l'ultimo saluto a Benedetto ...