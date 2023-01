Ratzinger | oggi i funerali del Papa emerito che preferì ‘la Croce alla privacy’ | come cambia la cerimonia per un Pontefice non più in carica

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’addio a Benedetto XVI rimarrà nella storia., dopo aver annunciato le sue dimissioni l’11 febbraio 2013, le ha rese effettive alle 20 del 28 febbraio successivo. Otto anni di pontificato e dieci da. Una scelta spiegata con estrema chiarezza: “In questi ultimi mesi, ho sentito che le mie forze erano diminuite e ho chiesto a Dio con insistenza, nella preghiera, di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Ho fatto questo passo nella piena consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d’animo. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi”. Lasciato il pontificato,ha scelto di ...

Funerali solenni,, in piazza San Pietro per Benedetto XVI a partire dalle 9.30. A presenziare sarà Papa Francesco ... La bara con le spoglie diuscirà dalla Basilica di San Pietro poco ...Funerali, la zona rossa a San Pietro Qui sarà anche vietata la vendita e il trasporto di contenitori e bottiglie in vetro fino alle 14 di, cioè circa tre ore dopo la fine delle esequie ...Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...Funerali Ratzinger. Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo. È tutto pronto in Vaticano per i funerali di ...