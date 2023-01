Ratzinger | i funerali solenni e le sfide future di papa Francesco

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Finiti idelemerito Benedetto XVI è ora auspicabile che non si apra un lungo e logorante periodo di 'dualismo postumo'. I giornali, nei giorni dopo il decesso di Joseph, hanno registrato giustamente (ma alle volte anche aiutato), un aspetto che, se non ben governato, resterà un nervo scoperto per il futuro pontificato di. In verità, si tratta di uno dei lasciti problematici del Concilio Vaticano II, le vie diverse intraprese dai cosiddetti 'progressisti' e 'conservatori', oggi tramutatesi artatamente in 'bergogliani' e 'iani'. Una 'vulgata' in parte vera tanto da far parlare, a più riprese, di 'indietristi' all'interno della Chiesa e della piaga della divisione e del 'chiacchiericcio ...