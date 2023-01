Il Sole 24 ORE

Le bandiere italiana ed europea sono state esposte a mezz'asta negli edifici deldella Repubblica, in occasione delle esequie solenni del Papa emerito Benedetto XVI. 5 gennaio 2023Per un leggero stato influenzale il Presidente delLa Russa non ha potuto essere presente, ilè rappresentato dal vicepresidente Maurizio Gasparri. Dall'estero presenti la Regina Sofia, ... Ratzinger, al Senato le bandiere sventolano a mezz'asta - Il Sole 24 ORE Roma, 5 gen. (askanews) - Le bandiere italiana ed europea sono state esposte a mezz'asta negli edifici del Senato della Repubblica, in ...I funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...