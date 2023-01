(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– La scorsa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Gabriele D’Annunzio sono stati avvicinati da due persone le quali hanno raccontato che, poco prima, due individui le avevano minacciate con una pistola per poirle del ciclomotore. Poco dopo, i poliziotti, grazie alla descrizioni fornite e con il supporto di una pattuglia del Commissariato San Paolo, hanno rintracciato in via Marconi i due mentre spingevano lo scooterto poco prima; questi ultimi, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga ma sono stati raggiunti e bloccati. Due sedicenni sono statiperaggravata; uno è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in ...

anteprima24.it

Potrebbe essere stato già risolto il caso dellaai danni di Federico Salvini , il figlio 19enne del leader della Lega Matteo Salvini , ... Salvini, il figlio Federico rapinato ina Milano: '...... a bordo di un autocarro, in unasecondaria a velocità sostenuta e provocando un incidente ... già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e per, ex sorvegliato ... Rapina in strada, due minori denunciati dalla polizia a Napoli CONEGLIANO (TREVISO) - Messo agli arresti domiciliari il rapinatore degli anziani Renato Meneguz che davanti al giudice ha confessato: «I soldi mi servivano anche per ...E’ un elettricista di 31 anni di Montelabbate che reclamava un credito di 1000 euro. L’imprenditore gliene riconosceva solo 400 ...