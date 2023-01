Agenzia ANSA

Potrebbe essere stato già risolto il caso dellaai danni di Federico Salvini , il19enne del leader della Lega Matteo Salvini , ministro delle Infrastrutture nel governo guidato da Giorgia Meloni . La Polizia di Stato, coordinata ...Il 21enne è stato riconosciuto dalla vittima come autore materiale della, mentre il complice, secondo la ricostruzione, è stato individuato come colui che avrebbe fatto da 'palo'. Ildi ... Rapina a figlio Matteo Salvini, Polizia arresta 2 giovani - Lombardia Sono accusati di essere gli autori della rapina dello smartphone ai danni di Federico Salvini, figlio del leader della Lega. Così la Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha rintracciato e arre ...Avrebbero minacciato il figlio di Matteo Salvini con un coccio di bottiglia per sottrargli il cellulare lo scorso 23 dicembre. Per questo due giovani egiziani di 21 e 26 anni sono stati ...