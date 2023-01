Rangers-Celtic | ultras interrompono minuto di silenzio nei confronti del Papa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Prima dell’inizio della sfida tradi lunedì, è stato osservato undiper commemorare le 66 vittime della tragedia ad Ibrox avvenuta il 2 gennaio 1971. Nel corso del raccoglimento alcuni tifosi hanno interrotto il, in alcuni casi con insulti neidi Joseph Ratzinger,emerito scomparso il 31 dicembre. Già a settembre i tifosi delle due squadre si erano distinti per atti a dir poco spiacevoli, come l’oltraggio al murales dedicato alla Regina Elisabetta e a delle scritte di insulti rivolte al. SportFace.

Gli highlights e le azioni salienti di2 - 2 , old firm della 20esima giornata di Scottish Premiership. Maeda sblocca il risultato dopo 5 di gioco, ma Kent e Tavernier (rigore) ribaltano il parziale ad inizio ripresa. Nel ...Finisce 2 - 2 l'Old Firm tra. Nella ventesima giornata della Scottish Premiership, la squadra di Postecoglou non riesce a riaprire il discorso primo posto. Iltrova un punto e resta a +9. Dopo 5 è la ... Rangers-Celtic dove vederla: Sky o OneFootball Canale tv, diretta ... Il minuto di silenzio per ricordare le 66 persone morte in una tragedia a Ibrox nel 1971 è stato interrotto dai fischi dei tifosi del Celtic prima del derby dell'Old Firm contro i Rangers ...