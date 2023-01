Rally Dakar 2023 | risultati e classifica quinta tappa | Al-Attiyah sempre più leader tra le auto | successo per Van Beveren tra le moto

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) In Arabia Saudita va in archivio anche ladella, al termine dei 373 km di prove speciali ad Ha’il. Tra leilè andato a Nasser al-, che con la sua Toyota ha fatto segnare un crono di 4h13’23”, riuscendo a piazzarsi davanti a due dei favoritissimi, ovvero Sainz e Peterhansel. Giornata storta per Loeb, che ha perso quasi venti minuti nel finale per il cambio di una ruota. Nella generale Al-ha ora un vantaggio di 22’36” su Peterhansel e 27’01” su Yazeed al-Rajhi (Toyota). Sainz è quarto a 34’52”. Nellevittoria per Adrien Van. Il pilota della Honda ha chiuso con il tempo di 4h27’28” vincendo il duello con il compagno di squadra, il cileno José Ignacio ...