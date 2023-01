Rabbia dell’Iran dopo le vignette di Charlie Hebdo che ritraggono la Guida Suprema Khamenei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il settimanale satirico francesefa infuriare l’Iran. In un numero speciale, in occasione dell’anniversario della strage jihadista del 2015, il periodico ha pubblicato dellechel’ayatollah Aliin varie pose provocatorie. Si tratta di 35 caricature provenienti da diversi Paesi che prendono in giro la, selezionati nell’ambito di un concorso internazionale lanciato dal’8 dicembre scorso “in sostegno agli iraniani che si battono per la libertà“, sulla scia delle manifestazioni seguite alla morte di Mahsa Amini. Le donne sono molto presenti, ma con una inversione dei ruoli rispetto alla realtà. In alcuni disegni, i loro capelli formano un ...