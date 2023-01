Quota 103 | la montagna che partorisce il topolino!

ilmessaggero.it

La legge di bilancio 197/2022 ha istituito la pensioneper il 2023, un'opzione temporanea di pensionamento anticipato valida per l'anno ...Per quanto riguarda infine le pensioni: 'Ricordo che la platea della nostraè tre volte quella di102 del governo Draghi. Il tetto all'assegno fino a 67 anni riguarda stipendi medio - ... Pasticceria chiude dopo 17 anni: «Approfittiamo di Quota 103, le bollette erano aumentate troppo» Come ormai tutti sanno andare in pensione nel 2023 potrà essere fatto in anticipo grazie ad alcune nuove misure pensionistiche. Per esempio a 62 anni c’è la quota 103. Ma restano ancora le agevolazion ...Il sottosegretario leghista al Lavoro: "Faremo il possibile per incrociare offerta e domanda di impiego, ma non ci si può adagiare sui ...