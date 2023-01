Questo gesto di Stankovic ha fermato per un minuto il mondo del calcio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dejanè un uomo passionale. È rude ed è abituato alla battaglia. Per lui la salvezza della Sampdoria rappresenta più di una sfida, per lui evitare la serie B ai blucerchiati è un dovere. E così dopo 4 sconfitte consecutive e dopo parecchie settimana dall'ultima vittoria contro la Cremonese, la Samp ritrova il sorriso col Sassuolo, un 2-1 che da ossigeno alla classifica che per la Samp si è fatta davvero drammatica. I gol sono arrivati da due veterani, Gabbiadini e Augello. Due gol che hanno permesso alla squadra didi riprendere la battaglia esattamente lì da dove era cessata per lo stop al campionato dovuto ai mondiali. Main questi giorni ha perso l'amico di una vita, Sinisa Mihajlovic. E così dopo il secondo gol della Samp con lo sguardo rivolto al cielo Dejan ha cercato Sinisa quasi tra ...

Il Sole 24 ORE

...enorme quantità di materiale e la possibilità di controllare la narrazione con un semplice... È perche in Copenhagen Cowboy hai dato molti ruoli di primo piano a non professionisti Per ...... arrivando addirittura a dimettersi da docente patavino, undel tutto incomprensibile e, dal nostro punto di vista di professori universitari, assurdo. In tutto, al momento, né Zaia né ... Blitz Senato, La Russa: "Ci costituiremo parte civile contro autori ... vuoi forse paragonare questo gesto, forse esagerato, con la catastrofica certezza dell’incombente fine del pianeta, con l’estinzione umana che ci cancellerà nei prossimi mesi, con il cataclisma ...Poco ore dopo aver esultato per il primo aereo, Nikita torna in giardino a ringraziare i suoi fan per un altro messaggio di supporto da parte dei suoi sostenitori. "AMATI <3 MERITI RISPETTO #NIKITERS" ...