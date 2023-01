Quasi paura | Giuliano Ferrara Bonaccorti | rivelazione inedita

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Enricatorna indietro nel tempo. Ospite di Peter Gomez a La Confessione, l'ex attrice racconta gli anni della contestazione giovanile a Roma. Con lei sempre. "- svela al giornalista in onda sul Nove - era il mio leader nel '68. Ero l'unica ragazza tra tutti i ragazzi che hanno occupato il Lucrezio e ci hanno preso con il cellulare, ci hanno portato in caserma, siamo stati arrestati". Unache spiazza il conduttore, che nel frattempo manda in onda le immagini che vedono i due protagonisti: "Nella prima foto che ho, anche se non mi si vede, sono dietrocon il suo impermeabilone bianco". Non mancano però le frecciate. L'ex conduttrice di Non è la Rai viene poi incalzata sulla svolta di: "Poi lui dal ...