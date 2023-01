Quando si gioca Sinner-Korda ad Adelaide | orario quarti di finale | programma | tv | streaming

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ancora un match tutt’altro che semplice all’orizzonte per Janniknel suo percorso al torneo ATP 250 di1. Sul cemento australiano, infatti, il nostro alfiere dovrà vedersela nel cuore della notte italiana contro lo statunitense Sebastian, numero 33 dal ranking mondiale, etore sempre pericoloso su queste superfici. L’altoatesino è reduce da una sfida particolarmente complicata contro il padrone di casa Thanasi Kokkinakis (vinta dall’azzurro con il punteggio di 76 64 in 2:04 di gioco) che, specialmente nel primo set, ha messo in difficoltà il nostro portacolori. Ci attende, quindi, un alto incontro davvero da prendere con le molle per il nativo di San Candido, per raggiungere poi la semicontro il vincente del match tra Yoshihito Nishioka e Alexei Popyrin. Il match tra ...

OA Sport

leggi anche Serie A,si: calendario 2023 e orari prossimo turno Serie A: le partite su Sky Come detto in ogni giornata del campionato di Serie A ci sono tre partite che vengono trasmesse ...... è un ragazzo e si sente tale,solo un po' con la fluidità. Qualche ora fa ha condiviso su ... Le voci su un ipotetico cambio di sess0 sono aumentateper Halloween Giacomo Urtis ha ... Quando gioca l'Italia nella semifinale di United Cup 2023 Avversaria, date, programma, orari, tv, streaming Ancora un match tutt’altro che semplice all’orizzonte per Jannik Sinner nel suo percorso al torneo ATP 250 di Adelaide 1. Sul cemento australiano, infatti, il nostro alfiere dovrà vedersela nel cuore ...Per l’alpinista e il tedesco Goettler inizia lo studio della via per la salita dell’Ottomila nepalese. “Qui siamo in quattro: noi più il cuoco e l’aiuto cuoco…” ...