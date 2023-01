Quando mi congedò Padre Georg allo scoperto | attacco a Francesco

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) MonsignorGanswein, noto a tutti comeal fianco di Benedetto XVI per tanti anni come segretario particolare, si sente un "prefetto dimezzato". Lo scrive in un libro scritto a quattro mani con Saverio Gaeta dal titolo 'Nient'altro che la verità. La mia vita al fianco di Bendetto XVI' (Piemme edizioni). "Restai scioccato e senza parole", scrive nel riferire quello che a suo dire gli avrebbe detto papa: "Lei rimane prefetto ma da domani non torni al lavoro". Joseph Ratzinger "tra il serio e il faceto" avrebbe commentato: "Penso che papanon si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode". Parole che seguono quelle disul Motu proprio 'Traditisonis custodes' pubblicato da Papanel ...