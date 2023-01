Quando il gioco si fa duro | i duri iniziano a giocare!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Era un secondo primo giorno di scuola quello che ha visto protagoniste Inter e Napoli nella sfida di San Siro di ieri sera. Gli azzurri arrivavano da primi della classe, da miglior attacco del campionato e con tutti gli altri compagni di scuola che non vedevano l’ora di assistere alla prima interrogazione andata male. L’Inter che ha vinto ieri però non era sola, tutte le altre protagoniste della corsa scudetto erano dalla parte dei nerazzurri e chissà che la troppa pressione stavolta non abbia giocato un brutto scherzo al Napoli di Spalletti. Azzurri però non devono dimenticare che in campo si scende in undici contro undici e che fino a questo momento i migliori sono stati proprio loro. Inter-Napoli 0-1: adesso si fa sul serio Se la prima sconfitta stagionale arrivata ad Anfield con il Liverpool non aveva portato conseguenze, quella di ieri contro l’Inter ha avuto un impatto ...