Quando andranno via quelli degli anni ' 60 | la bomba sulle pensioni

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Integrazioni al trattamento minimo, assegni sociali, sgravi contributivi. Ogni anno lo Stato deve trasferire all'Inps una mole sempre più ingente di risorse per sostenere la spesa assistenziale. Un trend che, secondo l'ex presidente di Italia Lavoro e, dal 2010 al 2012, direttore generale del ministero del Lavoro, Natale Forlani, non è sostenibile. «Dal 2008 la spesa per queste prestazioni è raddoppiata, passando da 73 miliardi di euro a oltre 140: è un'indicazione chiara che il problema non è la separazione tra previdenza e assistenza ma che, se lenon vengono assistite dallo Stato, e cioè dai contribuenti, il sistema non sta in piedi. Tanto è vero che, non avendo più soldi per finanziare i trasferimenti, si svalutano le». Situazione preoccupante? «Questo è quanto avvenuto negli ultimi 15. Il ...