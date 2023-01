Qual è il tipo di allenamento più salutare? Ecco la top 5

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’attività fisica è uno dei fattori principale per il benessere fisico. Fare movimento aiuta a perdere calorie, migliorare la respirazione, prevenire malattie cardiovascolari oltre a portare molti altri benefici per la salute.è l’esercizio fisico più? A questa domanda hanno risposto i ricercatori della Harvard Medical School che hanno individuato le 5 migliori discipline per quanto riguarda gli effetti sulla salute. Come si legge sul sito della scuola americana, Harvard Health Publishing, riportato da Vogue, si tratta di allenamenti che “possono fare miracoli per la salute” , aiutando “a controllare il peso, a migliorare l’equilibrio e l’ampiezza dei movimenti, a rafforzare le ossa, a proteggere le articolazioni e persino a prevenire la perdita di memoria”.gli esercizi più salutari secondo lo studio della ...

