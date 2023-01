(Di giovedì 5 gennaio 2023)è ilpiùinnel corso del? Si tratta di un romanzo d’esordio piaciuto moltissimo soprattutto su TikTok e per questo diventato un caso editoriale. Da questa storia a breve sarà tratto anche un film. Un nuovo anno di letture attende l’editoriana ed internazionale. Ma ? Una domanda a cui possiamo dare finalmente una risposta e il cui risultato potrebbe sorprendere come no. Pare infatti che ilpiùsia un romanzo d’esordio pubblicato da Magazzini Salani. Si intitola Il fabbricante di lacrime ed è nato dal pugno di Erin Doom, autrice la cui vera identità è protetta dalla forza dello pseudonimo e seguitissima anche sui social. Crediti: Pexels – VelvetMagIl suo successo è scoppiato su TikTok. Il suo romanzo ...

Velvet Mag

Sapeteè stato ilpiù letto in Russia nei primi mesi del 2022 Leto v pionerskom galstuke, di ...Ma di cosa parla La figlia oscura Eè la spiegazione del finale La figlia oscura arriva in ... Se non avete letto il, o visto il film, sappiate che state per incappare in qualche spoiler . Qual è il libro più venduto in Italia nel 2022 Découvrez les t-shirts drôles sur Amazon.Da Giuliano Becker, Jan Kreutzer e Filippo Pander Nel suo nuovo libro “313ONELOVE – A Love Affair å Music from Detroit” la fotografa berlinese fa sapere che Ma ...Elba – «Palmaiola, una storia imprevista» è un nuovo libro on line scritto a due mani da Ilaria Monti e Michelangelo Zecchini. Palmaiola è quel gioiello naturale la cui sagoma triangolare ...