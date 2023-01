Qanon in Italia La narrativa tossica dei biolab ucraini

Agenda Digitale

Il presidenzialismo di Meloni è ancora una parola vuota Giulia Merlo Divisi alla meta Da ... in passato sostenitrice della teoria complottista di. Un partito quindi scosso da una guerra ...I maestri e la maggior parte dei seguaci dihanno perso le elezioni, come è successo a Kari Lake. I repubblicani hanno perso il Senato e hanno perso anche le elezioni del consiglio scolastico. ... QAnon, si moltiplicano le teorie del complotto: perché dobbiamo ... In questi giorni il leader di Forza Italia ha rilanciato l’idea di un partito unico del centrodestra e ha citato, come modello, i Repubblicani americani.CITTÀ DEL VATICANO — Lunedì 11 febbraio 2013, ore 11,41. «Fratres carissimi, non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ec ...