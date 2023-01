Putin vuole portare la guerra al cinema

QUOTIDIANO NAZIONALE

Non stiamo parlando di Vladimire del Donbas (stavolta), ma di Viktor Orbán e della ... Budapest è distante, si fa viva solo quandoricattare Kyjiv. Eppure, il disegno politico della ...Recep Tayyip Erdogan è tornato a dialogare con il presidente russo Vladimire con il ... Anche in extremis: se Donatella Bianchifare un ticket, per me sarebbe cosa gradita', ha detto il ... Ucraina: Putin vuole Bakhmut per coprire le sconfitte. Ma i russi non ... Il presidente ama i film propagandistici e ci sono dei precedenti. Adesso ne vuole uno sull'invasione in Ucraina per mostrare “la lotta della Russia contro l’ideologia nazista" ...Roma ha assunto una posizione antirussa inequivocabile e molto aggressiva, sostenendo il sanguinario regime di Kyiv, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino. A tenere aperti i ca ...