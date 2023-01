Putin vara la Gorshkov | le tre possibili rotte

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’annuncio tanto atteso è arrivato. Dopo una sequela di rumors e di annunci azzardati, da Mosca giunge l’ufficialità: la temibile fregataè in mare. A riferirlo è Ria Novosti, che racconta come Vladimirha preso parte alla cerimonia di messa in servizio tramite in videoconferenza. Il presidente ha osservato che questo gigante sarà InsideOver.