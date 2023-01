Putin sotto pressione | Erdogan e il patriarca russo vogliono la tregua | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La guerra in Ucraina è giunta al 316° giorno, quasi un anno. ll presidente turco, in una telefonata con il leaderVladimir, ha chiesto un cessate il fuoco "unilaterale" e una soluzione pacifica della crisi. E ilKirill spinge per unain occasione del Natale ortodosso. Nella notte intanto si è registrata una forte esplosione a Melitopol, città occupata dalle forze di Mosca nella regione di Zaporizhzhia. E missili russi su Kherson. "È necessario porre fine all'aggressione russa entro quest'anno", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in supporto a Kiev. Dalla Francia sono invece in arrivo mezzi corazzati leggeri.