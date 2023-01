Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso Kiev | ' Solo dopo che i soldati si ritireranno'

Agenzia ANSA

- Il presidente russo, Vladimirha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il natale ortodosso. La decisione dopo l'appello del patriarca ...ha ribadito nella telefonata con Erdogan che Mosca è aperta 'a un dialogo serio' se Kiev 'soddisfa le richieste note e tiene conto delle nuove realtà territoriali'. Zelensky: 'Contento Turchia ... Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso - Mondo Per il consigliere presidenziale ucraino, ‘La Russia deve ritirarsi dai territori occupati, solo allora avrà una tregua temporanea’ ...Tregua in Ucraina per il Natale ortodosso. Vladimir Putin ha ordinato il cessate il fuoco da mezzogiorno del 6 gennaio fino alla mezzanotte del 7 gennaio. «Visto l'appello di sua Santità il Patriarca ...