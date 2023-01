Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso Kiev | ' Ipocrisia'

Agenzia ANSA

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il natale ortodosso. La decisione dopo l'appello del patriarca Kirill. Il presidente americano Joe Biden legge la tregua ordinata dal leader del Cremlino per i due giorni del Natale ortodosso - 6 e 7 gennaio. MOSCA. Il presidente russo, Vladimir PUTIN, ha accolto l'appello del patriarca Kirill e ha ordinato un cessate il fuoco in Ucraina in occasione del Natale ortodosso.