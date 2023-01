Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso | Anche l' Ucraina osservi la tregua | Sì al dialogo | ma solo se Kiev riconosce le

Agenzia ANSA

Facendo seguito alla richiesta del patriarca "di Mosca e di tutte le Russie" Kirill , il presidente Vladimirha ordinato il cessato il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio. Era stato proprio il patriarca a chiedere una tregua "a tutte le parti in causa" durante il Natale ...Video su questo argomento Strage di russi a Makiivka, si aggrava il bilancio dei soldati morti In precedenzaaveva avuto un colloquio con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, il quale ... Putin ordina proiezione documentari su operazione in Ucraina Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, di introdurre un regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea del fronte in Ucraina dalle 12 del 6 genna ...Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il Natale ortodosso. Lo annuncia il Cremlino. Putin ha incaricato i ...