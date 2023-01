Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso | Anche l' Ucraina lo osservi | La risposta di Kiev | Ritiratevi e avrete la tregua

Agenzia ANSA

Il presidente russo, Vladimir, ha dato l'ok per un cessate il fuoco lungo tutta la linea del fronte in Ucraina dalle 12 del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 gennaio, in coincidenza con le celebrazioni della Veglia e del ...L'appello di Kirill e' stato, invece, ignorato dal consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podoliak che, prima dell'annuncio di, aveva definito su Twitter una possibile tregua una "trappola ... Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso - Mondo UCRAINA – Il presidente russo Putin ha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il Natale ortodosso. Lo annuncia il Cremlino. Il presidente russo ...Vladimir Putin ha ordinato un cessate il fuoco di 36 ore per il Natale ortodosso. Contro il leader russo si è scagliato l’ucraino Podolyak.