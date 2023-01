Putin ordina il cessate il fuoco in Ucraina

(Di giovedì 5 gennaio 2023) A distanza di 10 mesi dal conflitto russo inè arrivata una tregua. Per ora temporanea. In occasione le celebrazioni della Veglia e del Natale per gli ortodossi, il presidente russo, Vladimir, ha incaricato il ministro...

05 gen 16:19 Russia - Ucraina,cessate di fuoco di 36 ore per Natale ortodosso Il presidente russoha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio per il Natale ...2023 - 01 - 05 12:19:23: da Russia dialogo se Kiev riconosce nuove regioni Il presidente russo Vladimirha ribadito nella telefonata con l'omologo turco Erdogan che la Russia è aperta 'a ... Putin ordina proiezione documentari su operazione in Ucraina Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, a introdurre un cessate il fuoco lungo l’intera linea di contatto tra le parti in Ucraina dalle 12 del 6 genna ...(ANSA) - MOSCA, 05 GEN - Il presidente russo Putin ha ordinato il cessate il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio ...