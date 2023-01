Putin ordina il cessate il fuoco in Ucraina Kiev | È un' ipocrisia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) A distanza di 10 mesi dal conflitto russo inè arrivata una tregua. Per ora temporanea. In occasione le celebrazioni della Veglia e del Natale per gli ortodossi, il presidente russo, Vladimir, ha incaricato il ministro...

, oggi, ha anche addobbato con dosi abbondanti di retorica propagandistica la partenza della fregata Ammiraglio Gorshkov per una missione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo. ...2023 - 01 - 05 16:30:59il cessate il fuoco per il Natale ortodosso Il presidente russo Vladimirha incaricato il ministro della Difesa Serghei Shoigu, riporta Ria Novosti, di ... Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso - Mondo Putin ha ordinato una tregua di trentasei ore e l'Ucraina ha definito l'annuncio "ipocrisia". Che il Cremlino cerchi ossigeno per i soldati o giustificazioni ideologiche, Kyiv teme la trappola. La sta ...Un cessate il fuoco di facciata. Una tregua di 36 ore per il Natale ortodosso dopo le bombe lanciate il primo gennaio del 2023 con la scritta buon anno. La guerra in Ucraina tocca sempre più il fondo ...