Putin ordina il “cessate il fuoco” | cosa c’è dietro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lo ha annunciato il Cremlino pochi minuti fa: Vladimirhato ililin Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio a mezzanotte del 7 gennaio. La causa ufficiale di questa breve sospensione dei combattimenti riguarderebbe la celebrazione del Natale ortodosso: “In considerazione del fatto che un gran numero di cittadini di fede ortodossa vivono nelle zone di combattimento, facciamo appello alla parte ucraina perché dichiari unil, per dare loro la possibilità di presenziare alle cerimonie della vigilia così come del giorno della Natività di Cristo“, si legge nel comunicato del servizio stampa della presidenza russa. La scelta dideriverebbe da una richiesta del patriarca Kirill, tra i maggiori sostenitori della “operazione speciale” ...

Agenzia ANSA

L'appello di Kirill e' stato, invece, ignorato dal consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podoliak che, prima dell'annuncio di, aveva definito su Twitter una possibile tregua una "trappola ...Una tregua. Poche ore, dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 per il Natale ortodosso. La Russia di Vladimirè pronta, ed è lo stesso presidente a chiedere che Zelensky faccia altrettanto., oggi, ha anche addobbato con dosi abbondanti di retorica propagandistica la partenza della fregata Ammiraglio Gorshkov per una missione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo. ... Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso - Mondo Putin annuncia una 'tregua' di Natale per permettere le celbrazioni del Natale ortodosso e invita Kiev a fare lo stesso ...Roma, 5 gen. (LaPresse) - La Russia ha invitato l'Ucraina a dichiarare anch'essa il cessate il fuoco per consentire ai cittadini di partecipare alle funzioni ...