(Di giovedì 5 gennaio 2023) MOSCA – Il presidente russo Vladimir(foto) ha ribadito nella telefonata con l’omologo turco Erdogan che laè aperta “a unserio” se“soddisfa le richieste note e tiene conto dellerealtà territoriali”. E’ quanto afferma il Cremlino, come riporta Interfax. L'articolo L'Opinionista.

Nel dettaglio,ha ribadito a Erdogan che la e aperta 'a un dialogo serio' se Kiev 'soddisfa ...di grano ucraino e lo sblocco delle forniture di prodotti alimentari e fertilizzantiRussia, e ......possibilità che le parole del Patriarca ortodosso possano essere ascoltate dal presidente, l'... faccio l'augurio di poter essere illuminatisemplicità everità di Gesù Bambino, così ... Erdogan chiede il cessate il fuoco, Putin: "Solo se Kiev riconosce i territori conquistati" - Kiev, granata russa uccide intera famiglia in regione Kherson - Kiev, granata russa uccide intera famiglia in regione Kherson