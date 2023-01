Putin accoglie l' invocazione del patriarca Kirill e ordina la tregua per il Natale ortodosso Kiev rifiuta | È un' ipocrisia

Open

Facendo seguito alla richiesta del patriarca "di Mosca e di tutte le Russie" Kirill , il presidente Vladimirha ordinato il cessato il fuoco in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio. Era stato proprio il patriarca a chiedere una tregua "a tutte le parti in causa" durante il Natale ...ordina la tregua per il Natale Ortodosso accogliendo così l'appello del patriarca Kirill che aveva chiesto il cessate il fuoco, dalle 12:00 del 6 gennaio alle 24:00 del 7 gennaio. Lo riferisce ... Svolta o no Putin accoglie la proposta del patriarca Kirill e ordina il ... Il presidente ucraino Zelensky in un discorso di fine anno pubblicato su Telegram si è rivolto in russo ai cittadini russi: 'Putin vi sta distruggendo'. Poi, si è rivolto ai suoi: 'Nel 2023 combattere ...Roberto Saviano vive sotto scorta, ma vuole tornare allo stadio. Lo scrittore, tifoso del Napoli, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Argentina-Italia, semifinale ai Mondiali di ...