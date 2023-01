PSVR2 | Giochi al lancio | uscita e prezzo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il nuovo visore per la realtà virtuale su PS5 sta arrivando, ci stiamo naturalmente riferendo al PSVR 2, a seguire vi riportiamo tutto quello che c’è da sapere. PSVR 2: IdiCome accade con ogni nuova piattaforma da gioco, anche il PSVR 2 avrà un certo numero dial, i quali saranno compatibili solo ed esclusivamente con il nuovo visore per la realtà virtuale, a seguire la lista completa: 2MD VR Football Unleashed All-Star After the Fall Altair Breaker Cities VR Enhanced Edition Cosmonious High Demeo Dyschronia Chronos Alternate Fantavision 202X Hello Neighbor Search and Rescue Horizon Call of the Mountain Kizuna AI Touch the Beat Moss Moss Book II No Man’s Sky Resident Evil Village Gran Turismo 7 VR Pistol Whip Star Wars Tales from ...

Tra gli altriannunciati per l'headset, previsti per il 22 febbraio, figurano The Dark ... Il titolo non ha ancora una data di uscita certa, ma dovrebbe arrivare sunel 2023. Tags Crossfire ...Infine,vanta anche un innovativo sistema di ventilazione che evita di far appannare le lenti ... Queste caratteristiche permetteranno una fruizione deiad alta risoluzione, combinata a un ... Gran Turismo 7 e Beat Saber annunciati per PlayStation VR2 Gran Turismo 7 e Beat Saber sono stati annunciati per PlayStation VR2, due nuovi giochi si aggiungono al catalogo del visore Sony per la Realtà Virtuale.