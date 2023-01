PSG | passerella d’onore per Messi campione del mondo | VIDEO

Sport Mediaset

Da Neymar a Donnarumma tutti a salutare la Pulce dopo la vittoria ai Mondiali con la sua ......di squadra e il saluto caloroso dei tifosi del. Un ritorno in grande stile, come sognava Leo, osannato quando è sceso in campo per il primo allenamento del 2023: gli hanno concesso la... Psg, passerella d'onore per Messi per il primo allenamento dopo il trionfo Mondiale - Sportmediaset Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Messi e Ronaldo Al Nassr: la differenza dei due campioni. Uno eroe del mondo che torna ad allenarsi da padrone, uno Dio (del) denaro in Arabia ...