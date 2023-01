(Di giovedì 5 gennaio 2023)non si è allenato questa mattina con il Psg alla vigilia dellain trasferta dei 32esimi di Coppa di Francia contro lo. Il motivo di questa assenza non è ancora noto, secondo quanto riporta L’Equipe. Neanche Renato Sanches si è allenato. Tra gli altri assenti Marco Verratti, squalificato, così come Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, in vacanza negli Usa. SportFace.

Il Posticipo

Prende atto che il Qatar attualmente dispone di tre grandi stelle attraverso il, vale a dire Messi, Mbappé e. Ha deciso così di puntare sull'unica tra le grandi ancora fuori dall'orbita di ......proprio il fuoriclasse del. Apriti cielo. O Ney è stato sommerso dalle critiche. Ma a spegnere ogni polemica ci ha pensato Kely Nascimento, la figlia di Pelé, che ha voluto ringraziaree ... Brasile, attacco a Neymar: “Fa pressioni sul PSG per le feste, poteva farle per venire ai funerali di Pele!” Psg, Neymar assente in allenamento: domani c'è la sfida allo Chateauroux. Ecco cosa riporta l'Equipe sulla vicenda ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...