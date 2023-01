Psg | Galtier | “La festa per Messi era dovuta | si è commosso Tifosi? Spero lo celebrino”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa pre match, il tecnico Christopheha parlato della trasferta di Châteauroux. “Leo si è allenato ieri e oggi ma domani non giocherà”, inizia così. “Lache gli è stata organizzata? Era importante che fosse festeggiato da tutti i giocatori al nostro centro sportivo. Si èche venga celebrato anche dai nostri, non c’è motivo per non farlo”. Sull’assenza di Neymar ha poi continuato: “Era programmata, come quella di tutti i giocatori presenti al Mondiale. Avevamo deciso che avrebbe curato la sua distorsione alla caviglia durante questo periodo. Voleva giocare in campionato ma era squalificato”. SportFace.

Dopo l'errore nella gara di Ligue 1 contro il Lens, il tecnico del, Christophe, decide di lasciare fuori il portiere italiano Gigio ...Domani ilfarà visita allo Châteauroux e tra i pali per il match di Coppa non ci sarà Donnarumma bensì Navas: 'È Keylor che giocherà - ha ammesso Christophein conferenza stampa - . Ha ... Video Psg, Galtier "panchina" Donnarumma: "Domani gioca Navas" Il calciomercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo: proposta allo scadere, può lasciare il PSG per i rossoneri.I parigini giocheranno in trasferta in Coppa di Francia ma in casa PSG si pensa già a quale accoglienza verrà riservata all'argentino al Parco dei Principi dopo la vittoria in finale contro la Francia ...