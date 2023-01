Proxima Music apre il 2023 con una settimana di lezioni gratuite - Cosa Fare - lanazione.it

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L'iniziativa sarà da lunedì 9 a sabato 14 gennaio per promuovere l'educazioneale a tutte le ...

LA NAZIONE

L'iniziativa sarà da lunedì 9 a sabato 14 gennaio per promuovere l'educazione musicale a tutte le ...... i Maneskin hanno tirato dentro hitmaker delbiz anglo - americano come James Abrahart, Jason ... l'ultimo "", uscì nell'autunno del 2010. Mai un intervallo così lungo nella discografia ... Proxima Music apre il 2023 con una settimana di lezioni gratuite Proxima Music apre il nuovo anno con una settimana di lezioni gratuite. L’iniziativa, fissata da lunedì 9 a sabato 14 gennaio, testimonia la volontà della scuola di promuovere l’educazione musicale at ...