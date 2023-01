Prosegue il dibattito di Affaritaliani su Meloni e la destra Conservare per innovare | bivio del futuro e della Storia

Agenzia ANSA

... che fa da sfondo alsulla riforma dell'autonomia avanzata dal ministro Roberto Calderoli. Dall'altro lato -Cottarelli - la gestione delle risorse avviene a livello locale, con un ...L'associazione aBRCAdabra, la prima nata in Italia per le persone mutate, interviene nel... "Quella della Balti -la chirurga senologa del San Matteo di Pavia, Alberta Ferrari, co - ... Regione: legge stabilità vale 5 mld, prosegue il dibattito Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Prosegue la consultazione pubblica su identità, collocazione e proposta politica all interno del percorso costituente per il nuovo Pd. Sono oltre 11.000, ad oggi, ...VENEZIA - «Provo grande tristezza a vedere come in nome del dibattito politico si possa insistere sul concetto che le decisioni in materia di test antigenici hanno favorito ...