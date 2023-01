Proposta di tregua e secco no di Kiev Biden | ' Solo una mossa dei russi per respirare'

(Di giovedì 5 gennaio 2023) - Scetticismo ucraino: 'Il patriarca Kirill raramente dice qualcosa di vero. Le sue parole sonoipocrisia'. Per il presidente Usa ladel Cremlino èun tentativo di far rifiatare i ...

Agenzia Nova

- Scetticismo ucraino: 'Il patriarca Kirill raramente dice qualcosa di vero. Le sue parole sono solo ipocrisia'. Per il presidente Usa ladel Cremlino è solo un tentativo di far rifiatare i suoi soldati al ...Il presidente russo Vladimir Putin 'sta cercando solo un po' di ossigeno'. È questo il pensiero del numero uno della Casa Bianca, Joe Biden, interpellato sulladi unada parte di Putin. Podolyak: “La proposta di tregua di Natale è una trappola cinica” Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha chiesto un cessate il fuoco natalizio in Ucraina e nel Donbass. 'Io, Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, invito tutte le parti coinvol ...Il presidente russo ha dato ordini di mettere in atto un cessate il fuoco unilaterale dalle 12 del 6 gennaio a mezzanotte del 7, i giorni della vigilia e del Natale ortodosso. Ma per gli ucraini è una ...