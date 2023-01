Project Leonardo annunciato per PS5

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sony ha presentato da poco, un nuovo controller che permetterà ai giocatori con disabilità di godersi la PS5 senza intoppi Durante il CES 2023, Sony haun nuovo kit di controller per aumentare l’accessibilità di PS5 con nome in codice “”. Questo nuovo controller è pubblicizzato come altamente personalizzabile con funzioni “fuori dagli schemi” per aiutare i giocatori con disabilità a giocare alla PS5. Oltre a funzionare con diversi accessori di accessibilità di terze parti, può essere abbinato ai controller DualSense di Sony. Progettato in seguito a discussioni con esperti di accessibilità e organizzazioni come AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up,offre componenti intercambiabili come cappucci per stick ...

Durante la conferenza CES 2023 svolta nella scorsa serata, all'interno della quale è stato annunciato anche l'ambizioso controller, Sony ha infatti svelato che dicembre 2022 è stato il miglior mese di sempre per PS5. Sony ha approfittato del CES di Las Vegas per presentare un nuovo controller per PS5: Project Leonardo. Si tratta di un pad completamente personalizzabile dedicato alle persone con disabilità. Un modo per rendere i videogiochi accessibili a tutti. L'accessibilità sta diventando sempre più importante nell'industria videoludica. Project Leonardo per PS5: presentato il nuovo controller per l'accessibilità al CES di Sony. Tra i diversi annunci di Sony alla sua conferenza stampa del CES 2023 c'è stato anche quello di Project Leonardo, un nuovo kit controller per PS5 pensato per essere personalizzabile ed accessibile.