Programmi TV di stasera | giovedì 5 gennaio 2023 Su Rai2 il concerto di Elisa con Dardust Tra gli ospiti Ligabue e Mahmood

(Di giovedì 5 gennaio 2023)(da Facebook) Rai1, ore 21.25: Cenerentola Film del 2015 di Kenneth Branagh con Cate Blanchett e Lily James. Trama: Cenerentola è la giovane figlia di un mercante. Dopo la morte di sua madre, suo padre si risposa e lei, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Ma quando improvvisamente suo padre muore, Cenerentola si ritrova alla mercé di tre donne gelose e malvage. Relegata alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci, Cenerentola potrebbe facilmente perdere ogni speranza. Invece, nonostante le crudeltà di cui è vittima, desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte, che le raccomandava di “avere coraggio ed essere gentile”. La giovane fanciulla non intende disperarsi né disprezzare chi la maltratta. E poi c’è l’affascinante straniero che incontra nel bosco. ...

Libero Magazine

La media di ascolti di questo show è di circa otto milioni a serata, numeri che oggi sentiamo solo percome Sanremo o le partite dei Mondiali. Il senso dipago io è di dargli tutto ...Alessandro Alicandri Spettacolo 21:20 domani serain onda 07 Gen Non c'è emozione più grande che ritrovare chi amiamo dopo un allontanamento, ... anzi non è nuovo aidi Maria De ... Stasera in TV: film, serie e programmi di mercoledì 4 gennaio Scopri cosa c’è in televisione oggi in prima serata: da Cenerentola (Rai 1) al concerto di Elisa (Rai 2) fino a True Lies (La7), le proposte da non perdere ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Stasera MasterChef 12, Pressure test immediato e primo Skill Test. Ospite Davide Scabin ...