(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Nuovo colpo di scena aldi Caltanissetta, ripreso questa mattina, dopo le ferie natalizie. Il legale didel magistrato Nicolò, l’avvocato Ugo Colonna, ha annunciato, a inizio udienza, di avere depositato la revoca di costituzione diper il suo assistito, Nicolòe i figli. In questo modo, con ogni probabilità, potrebbe venire meno uno dei motivi ostativi della nomina dia Procuratore aggiunto di Caltanissetta. Nelle scorse settimane, dopo la nomina diad Aggiunto, infatti, si era ventilata l’ipotesi di trasferire ildi Caltanissetta a carico dell’ex potente presidente degli ...

Adnkronos

La decisione sarà nota prima del 30 gennaio, data in cui è stata fissata la nuova udienza delal cosiddetto 'Sistema'. . 5 gennaio 2023...gennaio il maxiche si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta, con il rito ordinario, nei confronti di 30 imputati accusati di aver ricoperto un ruolo nel cosiddetto 'Sistema'... Processo Montante, revocata parte civile giudice Marino Slitta ancora il processo Montate, ex numero uno di Confindustria siciliano. Intanto Marino ritira la parte civile ed è attesa per l’udienza del Tar sulla nomina Csm del gip a procuratore aggiunto. L’ ...Rinviata al prossimo 30 gennaio l'udienza del processo, che si celebra a Caltanissetta, a 30 imputati nato dall'inchiesta sul cosiddetto 'Sistema Montante'.