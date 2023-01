Problemi di visione durante Inter-Napoli | svelato il motivo da DAZN

(Di giovedì 5 gennaio 2023)la serata di ieri i tifosi che eranoessati a vedere il match di chiusura della 16^ giornata traha avuto una spiacevole sorpresa. Il servizio di streaming a pagamento, infatti, subito dopo il fischio d’inizio ha riscontrato deinon permettendo ladella partita. Cliccando sulla finestra è uscito il seguente avviso: “Siamo spiacenti. Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo. Per favore, torna più tardi. Error code: 65 000 503?. Il problema, in seguito, è stato risolto, ma molti spettatori e tifosi si sono lamentati visto che non è la prima volta che si verifica un tale malfunzionamento., quindi, ha preso una decisione in merito a ...

I tifosi sono infuriati. Ieri è ricominciato il campionato di serie A e in tanti si sono lamentati sui social per i disservizi di Dazn . Isarebbero cominciati prima durante ladi Cremonese - Juventus e poi durante il big match Inter - Napoli. Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Per questo il ...Attraverso una nota ufficiale, Dazn chiarisce la sua posizione dopo le proteste arrivate da numerosi tifosi, per inelladei match che hanno chiuso la sedicesima giornata di serie A: Inter - Napoli e Udinese - Empoli. DAZN non si vede, problemi di visione per Inter-Napoli in tutta Italia ... Alla ripresa del massimo campionato italiano, però, si sono verificati dei disguidi durante la visione dei match. Se a inizio giornata le cose sembravano andare per il verso giusto, non è stato così c ...(Adnkronos) – “Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta resiliente e abb ...