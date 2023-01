Problemi Dazn | arrivano scuse e rimborsi | “Ecco cosa è successo”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia disia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da”. Cosìin una nota spiega quanto avvenuto ieri con idi visione dei match. “Riteniamo innanzitutto doveroso scusarci con i clienti impattati che provvederemo a rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente. Alcuni clienti sono stati interessati da tale disservizio che è stato causato da una terza parte. Il meccanismo di protezione diper ...

RaiNews

... dopo i disservizi alla prima di campinato, aveva chiesto chiarimenti asu quanto accaduto. A ... ma in cinque edizioni del massimo campionato idi trasmissione sono stati frequenti , tra ...Tutti contro: Urso convoca l'azienda Ricomincia il campionato e ritornano le polemiche sue il suo servizio ballerino. Finito al centro delle lamentele solo qualche giorno fa per i ...... Problemi nello streaming di Dazn: si spreca l'ironia sui social e interviene anche la politica «Un disservizio tecnico causato da un partner esterno incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da Dazn» ...Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta resiliente e abbia funzionato c ...