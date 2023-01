(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia disia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle partite, è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da”. Cosìin una nota spiega quanto avvenuto ieri con idi visione dei match. “Riteniamo innanzitutto doveroso scusarci con i clienti impattati che provvederemo a rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente. Alcuni clienti sono stati interessati da tale disservizio che è stato causato da una terza parte. Il meccanismo di protezione diper ...

Adnkronos

...investimenti fatti e misure di mitigazione con tutti i nostri partner di distribuzione per garantire che gli appassionati possano godere della copertura della serie a susenza ulteriori......investimenti fatti e misure di mitigazione con tutti i nostri partner di distribuzione per garantire che gli appassionati possano godere della copertura della serie a susenza ulteriori... Problemi Dazn, arrivano scuse e rimborsi: "Ecco cosa è successo" Nota ufficiale di DAZN all’indomani dei disservizi registrati durante la ripresa del campionato di Serie A di ieri Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 g ...Alla ripresa del massimo campionato italiano, però, si sono verificati dei disguidi durante la visione dei match. Se a inizio giornata le cose sembravano andare per il verso giusto, non è stato così c ...