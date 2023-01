Probabili formazioni Verona-Cremonese | diciassettesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ledi, match valido per ladella. La formazione di Bocchetti e quella di Alvini ritornano in campo dopo il rientro dalla sosta di mercoledì scorso. Sfida salvezza che può essere molto importante per le due squadre. Una vittoria, per entrambe le squadre, non varrebbe l’allontanamento dalle posizioni che portano allaB, ma sarebbero punti fondamentali per il morale e per suonare la carica. Appuntamento lunedì 9 gennaio alle ore 18:30. Di seguito le. LE(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; ...