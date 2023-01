Probabili formazioni Sampdoria-Napoli | diciassettesima giornata Serie A 2022 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ledi, match valido per ladi. La capolista torna in campo a Marassi, contro i doriani che si trovano ancora in zona retrocessione, ma che pur sempre sono reduci da una vittoria che può dare morale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di domenica 8 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Stankovic e Spalletti. QUI– Torna Djuricic dalla squalifica e fa coppia con Gabbiadini, in mezzo al campo si rivede Sabiri, favorito su Verre. Stankovic perde Bereszysnki, in odore di trasferimento proprio ale anche Amione che è squalificato. QUI– ...

Sky Sport

Cittadella - Juventus, leNon sono poche le assenze tra le bianconere, a partire dall'infortunata Gunnarsdottir e da Bonansea , quest'ultima non ancora al meglio della ...LeSport [ 05/01/2023 ] Via ai saldi ma occhio alle truffe: ecco alcuni utili consigli Eventi [ 05/01/2023 ] Minacciano i clienti con la pistola, poi un colpo in aria: rapina al ... Probabili formazioni di Inter-Napoli: Darmian anti Kvara Segui live la partita di Coppa Italia Napoli-Cremonese su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’i ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 33.