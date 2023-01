Probabili formazioni Salernitana-Torino | diciassettesima giornata Serie A 2022 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ledi, match valido per ladella. La formazione di Nicola e quella di Juric sono pronte a tornare in campo dopo il rientro di mercoledì e lo faranno nel lunch match. Due squadre che si trovano a metà classifica. Lontane dalla zona Europa, e lontane dalla zona retrocessione. I punti però rimangono sempre fondamentali, per l’orgoglio e anche per il morale. Di seguito le. LE(3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Radovanovic, Kastanos, Bradaric; Dia, Piatek. Ballottaggi: Lovato 60% – Bronn 40%, ...

Sky Sport

Cittadella - Juventus, leNon sono poche le assenze tra le bianconere, a partire dall'infortunata Gunnarsdottir e da Bonansea , quest'ultima non ancora al meglio della ...LeSport [ 05/01/2023 ] Via ai saldi ma occhio alle truffe: ecco alcuni utili consigli Eventi [ 05/01/2023 ] Minacciano i clienti con la pistola, poi un colpo in aria: rapina al ... Probabili formazioni di Inter-Napoli: Darmian anti Kvara Segui live la partita di Coppa Italia Napoli-Cremonese su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’i ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 33.