“Primi segnali di guerra” Monta lo scontro in Vaticano | valanga di critiche su Bergoglio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Stanno facendo discutere le dichiarazioni del prefetto della Casa pontificia, monsignor Georg Gänswein, in un'intervista al Die Tagespost. Le parole dell'uomo più vicino a Joseph Ratzinger sono analizzate da Massimo Franco in un editoriale per il Corriere della Sera, in cui si parla dell'inizio della fase due del papato di Francesco. “La rimozione di Gänswein era stato l'epilogo di un sordo conflitto tra i tradizionalisti cattolici che cercavano di strattonare il papa emerito perché criticasse di più Francesco, e la cerchia della ‘corte parallela' di Casa Santa Marta. Il monsignore era diventato il capro espiatorio dello, culmine di una tensione già latente tra i cerchi magici dei ‘due papi'”. “Ora che Benedetto è morto, ci si chiede se - si domanda l'editorialista del quotidiano - stia per cominciare una stagione di confronto più aspro tra i vari settori ...